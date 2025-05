Musetti non si ferma più | dominato Diallo sfiderà Draper in semifinale a Madrid

Musetti vola in semifinale al Masters 1000 di Madrid. Il tennista azzurro ha eliminato il canadese Gabriel Diallo in due set con il punteggio di 6-4, 6-3 e ora dovrà affrontare il britannico Jack Draper.

Atp Montecarlo, Musetti si ferma sul più bello: Alcaraz vince la finale in tre set - Dopo un primo set maiuscolo, Lorenzo Musetti si deve arrendere allo strapotere di Alcaraz e a un infortunio alla coscia destra che compromette irrimediabilmente la gara 🔗ilgiornale.it

Masters 1000 Madrid, Arnaldi non si ferma più ed elimina Tiafoe. In serata Musetti-de Minaur - Oggi si svolge la seconda giornata degli ottavi di finale del Masters 1000 Madrid. Due gli azzurri rimasti nel torneo, entrambi impegnati in giornata: Matteo Arnaldi è tornato in campo dopo il maxi blackout che ha bloccato tutto la Spagna, lo ha fatto contro lo statunitense Frances Tiafoe; previsto per le 21.30 l’incontro tra Lorenzo […] L'articolo Masters 1000 Madrid, Arnaldi non si ferma più ed elimina Tiafoe. 🔗ildifforme.it

Musetti non si ferma più! Partita perfetta, cosa ha combinato - Madrid accoglie Lorenzo Musetti e il tennista azzurro ripaga l’attesa dopo il blackout di ieri: il tennista azzurro non si ferma più e conquista un’altra vittoria importante, battendo il greco Stefanos Tsitsipas in due set (7-5 7-6), guadagnandosi l’accesso agli ottavi di finale del torneo 1000 spagnolo. Dopo la straordinaria performance a Montecarlo, Musetti si ripete sulla terra rossa madrilena, un terreno che sembra essere sempre più il suo habitat naturale. 🔗thesocialpost.it

