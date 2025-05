Musetti non lascia scampo a Diallo al Masters 1000 di Madrid | vince in due set e vola in semifinale

Musetti batte in due set Diallo nei quarti di finale del Masters 1000 di Madrid e si qualifica alla semifinale dove affronterà Draper. Vittoria di testa e tattica per il toscano appena entrato nella top-10 del ranking ATP. 🔗 Lorenzobatte in due setnei quarti di finale deldie si qualifica alladove affronterà Draper. Vittoria di testa e tattica per il toscano appena entrato nella top-10 del ranking ATP. 🔗 Fanpage.it

