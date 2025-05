Muore travolto da un autobus al suo primo giorno di lavoro | tragedia in monopattino

giorno riuscendo così a trovare anche un lavoro regolare. Ma il fato ha deciso per un tragico finale.Muore travolto da un autobus al suo primo giorno di lavoro: tragedia in monopattino – Cityrumors.itÈ la nona persona deceduta utilizzando un monopattino elettrico nei primi quattro mesi del 2025, secondo i dati dell’Osservatorio curato dall’Asaps (l’Associazione sostenitori amici della polizia stradale), otto di queste erano uomini, una sola era donna (la più anziana delle vittime, con 60 anni di età) e sette erano di provenienza straniera. 🔗 Cityrumors.it - Muore travolto da un autobus al suo primo giorno di lavoro: tragedia in monopattino Un ragazzo di 21 anni, di origine pachistana e residente a Reggio Emilia, dopo anni di lavori precari, aveva appena firmato un contratto regolare A volte la vita è così beffarda che risulta difficile trovare una spiegazione logica nel destino che ci riserva. Una famiglia di origini pakistane, dopo anni in cui il capofamiglia si era trasferito in cerca di fortuna in Italia da solo, era riuscita finalmente a riunirsi. Il più piccolo dei tre figli, di soli 21 anni, dopo due anni era riuscito a ottenere l’agognato permesso di sogriuscendo così a trovare anche unregolare. Ma il fato ha deciso per un tragico finale.da unal suodiin– Cityrumors.itÈ la nona persona deceduta utilizzando unelettrico nei primi quattro mesi del 2025, secondo i dati dell’Osservatorio curato dall’Asaps (l’Associazione sostenitori amici della polizia stradale), otto di queste erano uomini, una sola era donna (la più anziana delle vittime, con 60 anni di età) e sette erano di provenienza straniera. 🔗 Cityrumors.it

