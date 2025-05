Muore motociclista gravissima la moglie Dario Domingo Moscato viveva a Città di Castello

Dario Domingo Moscato, di origine argentina, è morto sul colpo mentre la moglie, anche lei 61 anni, è rimasta ferita in modo grave ed è stata trasportata con Pegaso 2 alle Scotte di Siena in codice 3, cioè rosso.L’incidente è avvenuto in un tratto di carreggiata con il doppio senso di marcia per alcuni lavori. La coppia, residente a Piosina, nel comune di Città di Castello (Perugia), viaggiava in sella a una moto coinvolta in un tamponamento con un camper: illese le persone a bordo di quest'ultimo mezzo.L'incidente è accaduto intorno alle 10. 🔗 Lanazione.it - Muore motociclista, gravissima la moglie. Dario Domingo Moscato viveva a Città di Castello Arezzo, 1 maggio 2025 – Un drammatico scontro nella mattinata del Primo maggio e un uomo di 61 anni che perde la vita. La tragedia si è consumata lungo E45, nel territorio di Pieve Santo StefanoA scontrarsi un camper e una moto. L’impatto è stato violentissimo,, di origine argentina, è morto sul colpo mentre la, anche lei 61 anni, è rimasta ferita in modo grave ed è stata trasportata con Pegaso 2 alle Scotte di Siena in codice 3, cioè rosso.L’incidente è avvenuto in un tratto di carreggiata con il doppio senso di marcia per alcuni lavori. La coppia, residente a Piosina, nel comune didi(Perugia), viaggiava in sella a una moto coinvolta in un tamponamento con un camper: illese le persone a bordo di quest'ultimo mezzo.L'incidente è accaduto intorno alle 10. 🔗 Lanazione.it

