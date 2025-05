Muore mentre è a lavoro tragedia in una fabbrica

mentre era a lavoro in un'azienda nella zona industriale Asi molto probabilmente per un malore che lo ha colto di sorpresa. 🔗 Frosinonetoday.it - Muore mentre è a lavoro, tragedia in una fabbrica Una drammatica nel tardo pomeriggio di mercoledì dalla vicina Frosinone è arrivata fino a Ceccano. il 57enne Mario Masi conosciuto con il soprannome di 'Gigio' è mortoera ain un'azienda nella zona industriale Asi molto probabilmente per un malore che lo ha colto di sorpresa.

Tragedia sul lavoro a Pienza: 45enne precipita e muore mentre sta riparando un tetto. Si indaga - L’ennesima tragedia sul lavoro si è consumata nella mattina di oggi, 11 febbraio, in località Pianoia a Monticchiello nel comune di Pienza, in provincia di Siena, dove un 45enne è morto dopo essere caduto da un capannone dove stava effettuando lavori di riparazione. L’uomo è uno dei proprietari dell’azienda agricola e, secondo le informazioni raccolte finora, sarebbe caduto da un’altezza di almeno 6 metri. 🔗dayitalianews.com

Tragedia a Nocera Inferiore: muore a 17 anni in un incidente sul lavoro - Dramma a Nocera Inferiore, nel salernitano, dove un ragazzo di soli 17 anni, di origine marocchina, ha perso la vita in un drammatico incidente sul lavoro in una fabbrica specializzata nella lavorazione del legno. Tragedia a Nocera Inferiore: muore a 17 anni in un incidente sul lavoro Il giovane, secondo quanto emerso dalle prime indagini, […] L'articolo Tragedia a Nocera Inferiore: muore a 17 anni in un incidente sul lavoro sembra essere il primo su Teleclubitalia. 🔗teleclubitalia.it

Malore mentre fa jogging, muore 29enne a Santeramo in Colle: "Tragedia immane" - "Una vita che vola via è sempre causa di sofferenza, perché non si è mai pronti a perdere i propri cari, ma se questo accade ad un giovane di appena 29 anni, si spezza il cuore, perché è una tragedia immane". Sono queste le parole di cordoglio che il sindaco di Santeramo in Colle, Vincenzo Casone... 🔗baritoday.it

Stroncato da un malore mentre lavorava in fabbrica: operaio muore sul colpo - Frosinone – Tragedia nel pomeriggio in una fabbrica della zona industriale del capoluogo, dove un operaio di 58 anni di Ceccano ha perso la vita a seguito di un malore improvviso. L’uomo si è accascia ... 🔗informazione.it

Muore sul lavoro a 59 anni, ancora una tragedia in cava a Carrara - Proprio mentre si celebra la giornata mondiale per la sicurezza sul lavoro la Toscana fa i conti con un’altra vittima ... 🔗msn.com

Tragedia sul lavoro, operaio bresciano di 35 anni muore in un cantiere a Soresina - Dal territorio, 29 aprile 2025 Un operaio di 35 anni, Mohamed Khairy Selim Osman, è morto oggi intorno alle 14.30 a Soresina, mentre stava lavorando in un cantiere edile nei pressi di un supermercato, ... 🔗informazione.it