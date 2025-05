Muore annegato nel fiume | 31enne stava festeggiando l’1 Maggio al parco

Maggio 2025 – Tragedia al Furlo. Un ragazzo di 31 anni di origine pakistana è annegato nel fiume Candigliano, dopo essersi immerso nei pressi del parco La Golena. Si trovava lì con amici per festeggiare il primo Maggio e, dopo essere entrato in acqua, ad una profondità di circa due metri e mezzo, non è riuscito a rimanere a galla.Ha chiesto aiuto ma poi è sprofondato e gli amici non sono più riusciti a individuarlo. Le ricerche sono scattate immediatamente da parte della squadra di Cagli dei vigili del fuoco e del personale fluviale di Pesaro.Sono arrivati anche due elicotteri da Bologna e da Arezzo e una squadra di sommozzatori da Bologna che, dopo alcune ore di ricerche, hanno individuato e riportato in superficie il corpo senza vita del 31enne. Le indagini sono condotte dai carabinieri.

