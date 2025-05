Muore annegato a 18 anni nel Lago dell’Accesa

Lago dell’Accesa nel comune di Massa Marittima. Un giovane di soli 18 anni, per cause al vaglio delle forze dell’ordine, è annegato. L’incidente si è verificato poco prima delle 16,30.Per i soccorsi sul posto sono intervenuta l’ambulanza dell’Anpas di Massa Marittima ed è stato anche fatto sollevare l’elicottero Pegaso. Il personale sanitario, però, non ha potuto far altro che constatare il decesso. 🔗 MASSA MARITTIMA – Dramma nel pomeriggio alnel comune di Massa Marittima. Un giovane di soli 18, per cause al vaglio delle forze dell’ordine, è. L’incidente si è verificato poco prima delle 16,30.Per i soccorsi sul posto sono intervenuta l’ambulanza dell’Anpas di Massa Marittima ed è stato anche fatto sollevare l’elicottero Pegaso. Il personale sanitario, però, non ha potuto far altro che constatare il decesso. 🔗 Corrieretoscano.it

