Muore a 97 anni Rosetta Dello Siesto moglie dello scrittore Andrea Camilleri

Rosetta dello Siesto, moglie dello scrittore Andrea Camilleri . Aveva 97 anni ed è stata la compagna di una vita dell’autore siciliano, scomparso nel 2019. 🔗 Feedpress.me - Muore a 97 anni Rosetta Dello Siesto, moglie dello scrittore Andrea Camilleri È morta la notte scorsa in ospedale a Roma, dove era ricoverata da qualche giorno,. Aveva 97ed è stata la compagna di una vita dell’autore siciliano, scomparso nel 2019. 🔗 Feedpress.me

Muore a 97 anni Rosetta Dello Siesto, moglie dello scrittore Andrea Camilleri; Andrea Camilleri, morta la moglie Rosetta Dello Siesto: una vita passata insieme, era la sua prima lettrice

Muore a 97 anni Rosetta Dello Siesto, moglie dello scrittore Andrea Camilleri - È morta la notte scorsa in ospedale a Roma, dove era ricoverata da qualche giorno, Rosetta Dello Siesto, moglie dello scrittore Andrea Camilleri . Aveva 97 ... 🔗gazzettadelsud.it

È morta Rosetta Dello Siesto, la moglie di Andrea Camilleri è rimasta al suo fianco per oltre 60 anni - La donna era ricoverata in ospedale a Roma da qualche giorno. Rosetta e lo scrittore e regista si sono sposati nel 1957 ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Andrea Camilleri, morta la moglie Rosetta Dello Siesto: una vita passata insieme, era la sua prima lettrice - È morta Rosetta Dello Siesto, la moglie di Andrea Camilleri. Aveva 97 anni ed è morta in ospedale a Roma dove era ricoverata da qualche giorno. 🔗msn.com