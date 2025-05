Multe a Bologna | oltre 1 200 in pochi giorni Più controlli della Polizia nei ponti di primavera

Bologna, 1 maggio 2025 – Tremila persone e 1.800 veicoli controllati in una settimana da parte della Polizia Stradale di Bologna. Nei diversi ponti di primavera sono stati rafforzati i controlli sul territorio e sono state accertate 1283 infrazioni. Di queste 19 sono eccessi di velocità, altrettante le Multe ai conducenti con veicoli privi di copertura assicurativa, 109 i casi di mancata revisione, 74 le contestazioni elevate per sovraccarichi, 49 quelle relative ai sistemi di ritenuta, 131 invece i conducenti sanzionati per l'uso dei cellulari alla guida, 15 le sanzioni per guida in stato di ebbrezza, con altrettanti patenti ritirate, e altre 800 contestazioni per violazioni varie al codice della strada.Così, in occasione delle festività pasquali e dei primi ponti di primavera, la Polizia Stradale di Bologna ha intensificato i servizi di vigilanza su tutti i tratti di competenza, sia in viabilità ordinaria che in viabilità autostradale, al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale e prevenire comportamenti pericolosi alla guida.

