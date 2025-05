Mulazzano l’impianto agrivoltaico avanza e pure le proteste

Mulazzano (Lodi) – “l’impianto agrivoltaico avanzato che coinvolge il nostro territorio interessa aree private e non è di competenza comunale”. Esordisce così l’Amministrazione di Mulazzano, dalla scorsa settimana al centro delle polemiche sulla realizzazione dell’impianto. Il progetto, depositato il 17 dicembre 2024 al ministero dell’Ambiente, prevede l’impiego di 116 ettari di terreno agricolo – più di un milione di metri quadri – tra gli abitati di Mulazzano e della frazione Cassino d’Alberi.I pannelli fotovoltaici saranno posti su inseguitori solari alti 4.5 metri che consentiranno il passaggio dei mezzi agricoli, permettendo la coltivazione dei terreni che li ospiteranno, oggi dedicati a mais e foraggio. Dal Comune fanno sapere di aver già interloquito con l’azienda Sette, chiedendo “come priorità assoluta grande attenzione all’impatto ambientale e paesaggistico, e idonee misure di mitigazione”. 🔗 Ilgiorno.it - Mulazzano, l’impianto agrivoltaico avanza (e pure le proteste) (Lodi) – “to che coinvolge il nostro territorio interessa aree private e non è di competenza comunale”. Esordisce così l’Amministrazione di, dalla scorsa settimana al centro delle polemiche sulla realizzazione del. Il progetto, depositato il 17 dicembre 2024 al ministero dell’Ambiente, prevede l’impiego di 116 ettari di terreno agricolo – più di un milione di metri quadri – tra gli abitati die della frazione Cassino d’Alberi.I pannelli fotovoltaici saranno posti su inseguitori solari alti 4.5 metri che consentiranno il passaggio dei mezzi agricoli, permettendo la coltivazione dei terreni che li ospiteranno, oggi dedicati a mais e foraggio. Dal Comune fanno sapere di aver già interloquito con l’azienda Sette, chiedendo “come priorità assoluta grande attenzione all’impatto ambientale e paesaggistico, e idonee misure di mitigazione”. 🔗 Ilgiorno.it

Approfondimenti da altre fonti

Friggeri attacca: “Falsità e incoerenza sull’impianto agrivoltaico” - Il sindaco di Montechiarugolo Daniele Friggeri risponde all’onorevole Russo e alla consigliera Conti sul tema dell’agrivoltaico. In una nota Daniele Frigger spiega: "Riceviamo con incredulità e imbarazzo le parole dell’Onorevole Russo e della consigliera Conti che esprimono contrarietà rispetto... 🔗parmatoday.it

Agrivoltaico, Plenitude e Infrastrutture accendono il nuovo impianto da 37mw - Nel comune di Montalto di Castro (Viterbo), operativo l'impianto che produrrà annualmente più di 70 GWh di energia elettrica. Plenitude: "Primo passo di una più ampia pipeline di progetti solari" 🔗ilgiornale.it

Il No di Legambiente all'impianto agrivoltaico di Oleggio Castello - Stop al progetto per la realizzazione di un impianto agrivoltaico a Oleggio Castello, almeno secondo Legambiente. Il circolo territoriale "Gli Amici del Lago" Aps si è infatti schierato contro la realizzazione di un grande impianto di agrivoltaico in via Ceserio, affiancandosi alle posizioni... 🔗novaratoday.it

Approfondimenti da altre fonti

Mulazzano, l’impianto agrivoltaico avanza (e pure le proteste); Agrifotovoltaico, nel Lodigiano in arrivo altri due maxi impianti; “Soffocati“ dai pannelli. Maxi-impianto solare: Pronti alle carte bollate. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Mulazzano, l’impianto agrivoltaico avanza (e pure le proteste) - C’è tempo per le osservazioni. E i cittadini esprimono dissenso. Anche il Comune reclama come priorità assoluta l’attenzione all’impatto ambientale ... 🔗msn.com

L’impianto agrivoltaico Cascinetto si farà, c’è il via libera dalla Conferenza dei Servizi - Il via libera a procedere è arrivato ieri mattina, 17 aprile. Si è infatti conclusa positivamente la Conferenza dei Servizi che ha dato il proprio nullaosta: l’impianto agrivoltaico Cascinetto, ... 🔗temponews.it

Politecnico di Milano: studio su Earth’s Future, l’agrivoltaico può ridurre la competizione tra cibo ed energia - Il modello ha permesso di valutare la resa potenziale dei raccolti in diversi climi e aree geografiche, offrendo una mappa globale delle possibili applicazioni dell’agrivoltaico. “L’agrivoltaico non è ... 🔗alternativasostenibile.it