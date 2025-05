Muay Thai tradizionale per tutti | una lezione gratuita al Tempio Voltiano

Sabato 3 maggio, nella suggestiva cornice tra il Tempio Voltiano e il Monumento ai Caduti, il maestro Pierpaolo Maria Bonfanti (@bpm3383 su Instagram) guiderà un allenamento gratuito di Muay Boran, l'antica arte marziale tailandese da cui discende la più moderna Muay Thai.

Combat Sports, Oktagon: in Valle d’Aosta le sfide internazionali di kickboxing e muay thai - La Valle d’Aosta è pronta a diventare il cuore pulsante degli sport da combattimento con l’arrivo dell’attesissimo evento Oktagon, che si terrà sabato 7 giugno 2025 a Courmayeur. Per un intero weekend, il comune valdostano si trasformerà in un palcoscenico internazionale, ospitando i più grandi campioni di kickboxing e muay thai. Il galà, ormai considerato uno degli appuntamenti imperdibili per gli appassionati di sport da combattimento, celebra quest’anno la sua edizione numero 28 con il nome rinnovato di Oktagon Valle d’Aosta, grazie al sostegno fondamentale delle istituzioni locali, tra ... 🔗sportface.it

