Internews24.com - Moviola Barcellona Inter, Turpin promosso dalla Gazzetta: «Fuorigioco di mezzo piede di Mkhitaryan, ma manca un giallo ai blaugrana»

dello Sport: il voto e l’analisi sulla prestazione dell’arbitro della semifinale di ChampionsLadello Sport ha fornito la propriadi, semifinale d’andata di Champions League andata in scena ieri allo stadio Olimpico Lluis Companys.l’arbitro francese, al quale la rosea dà un 6,5 in pagella.– «Al 5’, giusto non “colpire” colDimarco per fallo su Raphinha. Al 6’, duello in area fra Calhanoglu e De Jong: contatto basso esistente ma lievissimo ed entrambi guardano alto, la palla. Niente rigore. All’8’, Olmo striscia i tacchetti sulla tibia di Thuram:il, imprudente. Al 9’, Yamal giù in area: vero che Bastoni, cercando la spalla, tocca il volto di Lamine, ma non c’è fuga deled è tutto lieve. 🔗 Internews24.com