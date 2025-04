Moviola Barcellona-Inter | gol annullato per un nulla 3-3 viziato

Barcellona-Inter ha avuto Turpin come arbitro della partita: questa la Moviola dell'incontro valido per l'andata delle semifinali di Champions League 2024-2025 e finito 3-3. Di seguito la valutazione del fischietto della federazione francese, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.Moviola Barcellona-Inter, PRIMO TEMPO – Quello che stride è la differenza di metro di giudizio su episodi simili. Dopo cinque minuti di partita cominciano i tuffi del Barcellona, Hakan Calhanoglu arriva prima di Frenkie de Jong che prova a prendersi un rigore inesistente. Stesso discorso al 9? con Lamine Yamal che crolla a terra su un contrasto normalissimo con Alessandro Bastoni. Regolare il gol di Denzel Dumfries al 21?, in gioco sulla sponda di Francesco Acerbi. Così come è buona la posizione di Raphinha che mette in mezzo per Ferran Torres sul 2-2.

