Moviola Barcellona-Inter 3-3 | Turpin impreciso e si perde un braccio netto – CdS

Barcellona-Inter è stata arbitrata dal francese Clement Turpin. Il fischietto francese, un po’ impreciso, si perde un braccio punibile e assolutamente da sanzionare. La Moviola di Barcellona-Inter.FISCALE – Turpin ha arbitrato la semifinale di andata di Champions League tra Barcellona e Inter, match finito 3-3 a Montjuic. Non ci sono grossi episodi da VAR, a parte il gol annullato all’Inter (sarebbe stato il quarto) per un fuorigioco millimetrico di Henrikh Mkhitaryan. Meno di mezzo scarpino in offside. Ma il francese Turpin è un arbitro molto fiscale, sottolinea il Corriere dello Sport, soprattutto per quanto riguarda l’Inter. Fischia i minimi contatti a favore del Barça, con i giocatori azulgrana (non proprio noti per stare in piedi) che ne approfittano per guadagnare qualche punizione. 🔗 Inter-news.it - Moviola Barcellona-Inter (3-3): Turpin impreciso e si perde un braccio netto – CdS è stata arbitrata dal francese Clement. Il fischietto francese, un po’, siunpunibile e assolutamente da sanzionare. Ladi.FISCALE –ha arbitrato la semifinale di andata di Champions League tra, match finito 3-3 a Montjuic. Non ci sono grossi episodi da VAR, a parte il gol annullato all’(sarebbe stato il quarto) per un fuorigioco millimetrico di Henrikh Mkhitaryan. Meno di mezzo scarpino in offside. Ma il franceseè un arbitro molto fiscale, sottolinea il Corriere dello Sport, soprattutto per quanto riguarda l’. Fischia i minimi contatti a favore del Barça, con i giocatori azulgrana (non proprio noti per stare in piedi) che ne approfittano per guadagnare qualche punizione. 🔗 Inter-news.it

Su questo argomento da altre fonti

Bayern Monaco-Inter, la moviola: Calhanoglu chiede un rigore. Cinque ammoniti - Di seguito gli episodi da moviola più importanti di Bayern Monaco-Inter, andata dei quarti di finale di UEFA Champions League. Partita tranquilla da... 🔗calciomercato.com

Moviola Atalanta Inter, il commento di Cesari: «La seconda ammonizione di Bastoni non esiste, e sul rosso ad Ederson…» - di RedazioneMoviola Atalanta Inter, il commento di Cesari: «La seconda ammonizione di Bastoni non esiste, e sul rosso ad Ederson…» Le parole dell’ex arbitro Intervenuto negli studi di Pressing, l’ex arbitro. Graziano Cesari, ha parlato cosi della moviola in Atalanta Inter: LE PAROLE- «Il rosso di Ederson è abbastanza significativo nella partita. Thuram va a contrasto con Ederson, che butta palla in calcio d’angolo. 🔗internews24.com

Fiorentina-Juventus, LA MOVIOLA: Cataldi chiede il rosso per Gonzalez, manca un giallo a Koopmeiners. Annullato il 4-0 a Kean, due mini risse - Fiorentina-Juventus è stato il primo big match della 29esima giornata di campionato con calcio d`inizio alle 18, allo stadio Artemio Franchi... 🔗calciomercato.com

Ne parlano su altre fonti

Moviola Barcellona-Inter: gol annullato per un nulla, 3-3 viziato; Moviola Barcellona-Inter | gol annullato per un nulla 3-3 viziato. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Barcellona-Inter, la moviola - Buona direzione per Turpin. Macchiata però da una svista su Gerard Martin - È Clement Turpin l'arbitro designato per dirigere Barcellona-Inter, sfida valida per l'andata delle semifinali di Champions League. Il fischietto francese ... 🔗msn.com

Barcellona-Inter, moviola: giallo sul gol annullato, due rigori per parte reclamati e il mancato rosso a Inago - La prova dell’arbitro francese Turpin nell’andata delle semifinali di Champions League Barcellona-Inter analizzata ai raggi X dal talent di Prime Giampaolo Calvarese, la moviola ... 🔗sport.virgilio.it

Moviola Barcellona Inter, l’episodio chiave del match - Moviola Barcellona Inter, l’episodio arbitrale chiave del match valido per l’andata della semifinale di Champions League L’episodio chiave della moviola del match Barcellona Inter, valevole per l’anda ... 🔗informazione.it