Movieplayer al Comicon Napoli 2025 al via oggi la XXV edizione | ecco il programma di giovedì 1 maggio

maggio si alza il sipario su Comicon Napoli 2025, arrivato alla XXV edizione: quest'anno ospiti e numeri da record, con tutti i biglietti esauriti per tutta la durata del festival. Il Comicon Napoli 2025 inaugura oggi, giovedì 1° maggio, la sua 25a edizione con una parata di star tra musica, manga e celebrazioni pop. Attesi ospiti internazionali, anteprime e panel da tutto esaurito in una giornata che promette di lasciare il segno. La festa della cultura pop prende il volo La XXV edizione del Comicon Napoli apre ufficialmente i battenti con il tutto esaurito annunciato per ogni singolo giorno del festival e un record di 183.000 visitatori attesi, trasformando la Mostra d'Oltremare in un colorato crocevia di passioni condivise. Il filo rosso di questa edizione è un viaggio nell'immaginario visivo . 🔗 Movieplayer.it - Movieplayer al Comicon Napoli 2025, al via oggi la XXV edizione: ecco il programma di giovedì 1° maggio Il 1°si alza il sipario su, arrivato alla XXV: quest'anno ospiti e numeri da record, con tutti i biglietti esauriti per tutta la durata del festival. Ilinaugura1°, la sua 25acon una parata di star tra musica, manga e celebrazioni pop. Attesi ospiti internazionali, anteprime e panel da tutto esaurito in una giornata che promette di lasciare il segno. La festa della cultura pop prende il volo La XXVdelapre ufficialmente i battenti con il tutto esaurito annunciato per ogni singolo giorno del festival e un record di 183.000 visitatori attesi, trasformando la Mostra d'Oltremare in un colorato crocevia di passioni condivise. Il filo rosso di questaè un viaggio nell'immaginario visivo . 🔗 Movieplayer.it

Quando manca sempre meno al Comicon Napoli 2025, è giunto il momento di scoprire quali sono le novità che contraddistingueranno questa nuova edizione della celeberrima manifestazione. Partiamo dal dire che daal 15 marzo al 30 maggio torna la rassegna COMIC(ON)OFF, il fuori festival di COMICON che quest'anno letteralmente "invade" la città, rendendo Napoli e tutte le sue municipalità protagoniste della scena internazionale del fumetto e della cultura pop.

Il Comicon Napoli 2025 si preannuncia come un'edizione epica, ricca di ospiti e sorprese. Tra i nomi di spicco figura Yuji Horii, il leggendario creatore di Dragon Quest, che sarà presente il 2 e 3 maggio per incontrare i fan. Non è l'unico grande nome: tra gli altri ospiti troviamo il celebre Shin'ichi Sakamoto, autore di Innocent e The Climber, e James Harren, noto per il suo lavoro su Ultramega.

