Moutet sconvolge il tennis | "Kotov mi ha minacciato di morte a rete" Cosa è successo

"Mi stai guardando? Sto per esplodere": Bublik fissa la telecamera e sconvolge il mondo del tennis - Per Alexander Bublik è un periodo da incubo. La sconfitta al primo turno ad Adelaide e all'Australian Open, poi al secondo a Montpellier, al primo a Rotterdam e giovedì anche al secondo turno all'Atp 250 di Marsiglia, per mano di Ugo Humbert che lo ha battuto due set a zero. Il 27enne kazako è ora scivolato in 48esima posizione, rispetto alla 17esima nella quale si trovava lo scorso maggio. Oltre a spaccare una racchetta nel match precedente vinto contro Richard Gasquet, nel match Bublik ha guardato una telecamera a bordo-campo e riferito queste parole: "Mi stai guardando? Ora sto per ... 🔗liberoquotidiano.it

Tennis, presentata la 48° edizione del Torneo Internazionale Giovanile Under 18 "Città di Firenze" - II Circolo del Tennis Firenze 1898 torna ad ospitare la 48 edizione del Torneo Internazionale Giovanile Under 18 "Città di Firenze"(14-21 aprile) Presentata la 48° edizione del Torneo Internazionale Giovanile Under 18 "Città di Firenze" La 48 edizione del Torneo Internazionale Giovanile Under 🔗ilgiornaleditalia.it

Tennis, Carlos Alcaraz ai quarti a Monte-Carlo - Roma, 10 apr. (askanews) – Carlos Alcaraz non sbaglia e si qualifica per la prima volta ai quarti del torneo Atp di Monte-Carlo. Lo spagnolo, numero 2 del seeding, supera 6-3, 6-1 il tedesco Altmaier, n.68 del ranking, in un match chiuso in crescendo. Dopo un primo set lottato (nel 2° game durato 18? Carlitos ha salvato 5 palle break), il murciano è salito di livello, dominando il 2° parziale. Affronterà venerdì per la prima volta il francese Arthur Fils, classe 2004, che ha eliminato il campione 2023 Andrey Rublev. 🔗ildenaro.it

