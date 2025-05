Moto si scontra contro un camper nella strada con lavori in corso | un morto e un ferito grave

Moto si è scontrata con un camper in un tratto di strada dove la carreggiata era ristretta e deviata a causa di lavori in corso. Nello schianto, purtroppo, è morta una persona e un'altra è rimasta gravemente ferita. L'incidente è avvenuto lungo la strada statale 3bis 'Tiberina', la E45, nel. 🔗 Today.it - Moto si scontra contro un camper nella strada con lavori in corso: un morto e un ferito grave Unasi èta con unin un tratto didove la carreggiata era ristretta e deviata a causa diin. Nello schianto, purtroppo, è morta una persona e un'altra è rimastamente ferita. L'incidente è avvenuto lungo lastatale 3bis 'Tiberina', la E45, nel. 🔗 Today.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Prato, si scontra in moto contro un furgone: 16enne ferito a una gamba - Prato, 26 febbraio 2025 – Incidente stradale nel pomeriggio a Prato, in via Pistoiese. Nello scontro tra una moto e un furgone è rimasto ferito il giovane centauro, 16enne. Il ragazzo ha riportato ferite a una gamba ed è stato trasportato a Careggi dove verrà operato. 🔗lanazione.it

Tragedia a Zogno, si scontra con la moto contro un camion in manovra: morto 34enne - Tragedia a Zogno, in provincia di Bergamo, oggi, 3 aprile. Un 34enne è morto nella tarda mattinata per un incidente stradale; il giovane che guidava una moto si è scontrato con un camion che stava facendo manovra per entrare nel piazzale di un’azienda. Un 34enne è morto nella tarda mattinata di oggi, giovedì, 3 aprile, in seguito a un incidente stradale a Zogno (in provincia di Bergamo). Secondo le prime informazioni e una prima ricostruzione, il giovane stava viaggiando su una moto quando si è schiantato contro un camion che stava facendo manovra. 🔗dayitalianews.com

Moto contro camper: tragico incidente a Pieve Santo Stefano, un morto - Pieve Santo Stefano (Arezzo), 1 maggio 2025 – Tragedia sulla strada statale E45 Tiberina nella tarda mattinata di oggi, giovedì 1 maggio. Un uomo ha perso la vita nello scontro con un camper. La strada ha subito una chiusura temporanea in entrambe le direzioni nei pressi di Pieve Santo Stefano, al chilometro 157 nella provincia di Arezzo. L'incidente, attualmente oggetto di indagini per chiarire le cause, ha visto coinvolti un camper e una motocicletta lungo un tratto in cui, a causa di lavori, la viabilità è consentita in doppio senso di marcia su una sola carreggiata. 🔗lanazione.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Moto si scontra contro un camper nella strada con lavoro in corso: un morto e un ferito grave; Moto si scontra contro un camper, un morto: l'altrocoivolto è gravissimo; Muore nell'incidente stradale: scontro tra camper e moto. Strada interrotta; Moto contro camper: tragico incidente a Pieve Santo Stefano, un morto. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Moto si scontra contro un camper, un morto: l'altrocoivolto è gravissimo - Ancora una tragedia sulle strade dell’Aretino. Un uomo ha perso la vita e un altro è rimasto gravemente ferito in un terribile incidente ... 🔗msn.com

Moto contro camper: tragico incidente a Pieve Santo Stefano, un morto - Pieve Santo Stefano (Arezzo), 1 maggio 2025 – Tragedia sulla strada statale E45 Tiberina nella tarda mattinata di oggi, giovedì 1 maggio. Un uomo ha perso la vita nello scontro con un camper. La ... 🔗msn.com

Schianto fra camper e moto, c'è una vittima - PIEVE SANTO STEFANO: Lo scontro è avvenuto lungo la strada statale E45, che è stata chiusa in entrambe le direzioni per consentire la gestione dell'emergenza ... 🔗toscanamedianews.it