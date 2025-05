Moto in fiamme dopo lo schianto in galleria | motociclista grave al Maggiore di Parma

Motociclista è ricoverato all'Ospedale Maggiore di Parma dopo essere stato coinvolto in un grave incidente stradale mentre si trovava in galleria a Bobbio, lungo la statale 45 nel Piacentino. L'uomo è stato trasportato d'urgenza con l'elisoccorso, arrivato da Milano ed atterrato poi a Parma. 🔗 Parmatoday.it - Moto in fiamme dopo lo schianto in galleria: motociclista grave al Maggiore di Parma Unciclista è ricoverato all'Ospedalediessere stato coinvolto in unincidente stradale mentre si trovava ina Bobbio, lungo la statale 45 nel Piacentino. L'uomo è stato trasportato d'urgenza con l'elisoccorso, arrivato da Milano ed atterrato poi a. 🔗 Parmatoday.it

