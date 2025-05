Motivi logistici il quarto round dei colloquio Usa-Iran rinviato a data da destinarsi

quarto round di colloqui Usa-Iran sul nucleare, atteso per sabato a Roma, è “stato rinviato per Motivi logistici a data da destinarsi“. Lo rende noto l’Oman, mediatore dei negoziati.“Per Motivi logistici, stiamo riprogrammando l’incontro tra Stati Uniti e Iran, provvisoriamente previsto per sabato 3 maggio. Le nuove date saranno annunciate quando concordate”, ha sottolineato Badr Albusaidi, ministro degli Esteri di Muscat, in un post su X. Teheran e Washington stanno trattando su un accordo per limitare il programma nucleare Iraniano in cambio della revoca di alcune delle pesanti sanzioni economiche imposte dagli Stati Uniti alla Repubblica islamica.E l’Iran ha infatti condannato Washington per le recenti sanzioni contro sei entità e sei individui in Iran e Cina a causa di un ruolo nella produzione di missili balistici per conto delle Guardie della rivoluzione Iraniana. 🔗 Ilfattoquotidiano.it - “Motivi logistici”, il quarto round dei colloquio Usa-Iran rinviato a data da destinarsi Ildi colloqui Usa-sul nucleare, atteso per sabato a Roma, è “statoperda“. Lo rende noto l’Oman, mediatore dei negoziati.“Per, stiamo riprogrammando l’incontro tra Stati Uniti e, provvisoriamente previsto per sabato 3 maggio. Le nuove date saranno annunciate quando concordate”, ha sottolineato Badr Albusaidi, ministro degli Esteri di Muscat, in un post su X. Teheran e Washington stanno trattando su un accordo per limitare il programma nucleareiano in cambio della revoca di alcune delle pesanti sanzioni economiche imposte dagli Stati Uniti alla Repubblica islamica.E l’ha infatti condannato Washington per le recenti sanzioni contro sei entità e sei individui ine Cina a causa di un ruolo nella produzione di missili balistici per conto delle Guardie della rivoluzioneiana. 🔗 Ilfattoquotidiano.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Iran, sabato a Roma il quarto round dei colloqui con gli Usa - (Adnkronos) – Dovrebbe tenersi sabato prossimo a Roma il quarto round di colloqui indiretti tra Stati Uniti e Iran, con la mediazione dell'Oman, sul programma nucleare di Teheran. E' quanto apprende l'Adnkronos da fonti informate. A Roma, nella sede dell'ambasciata omanita in Italia, si era già tenuto il secondo round il 19 aprile scorso. Nei […] 🔗periodicodaily.com

The Players Championship: McIlroy e Spaun in parità dopo il quarto round, oggi i playoff - Servirà il playoff per assegnare il titolo al The Players Championship 2025, prestigioso appuntamento del PGA Tour di golf in corso a Ponte Vedra Beach, in Florida. Dopo l’ultimo round, infatti, Rory McIlroy e J.J. Spaun si trovano in parità con 276 colpi (-12) e si contenderanno il trofeo allo spareggio sulle tre buche (minimo) previste sul TPC Sawgrass. Non è stato possibile giocare il playoff subito dopo la conclusione del round a causa del temporale che ha costretto gli organizzatori a interrompere la giornata per oltre quattro ore. 🔗sportface.it

Iran, sabato a Roma il quarto round dei colloqui con gli Usa - (Adnkronos) – Dovrebbe tenersi sabato prossimo a Roma il quarto round di colloqui indiretti tra Stati Uniti e Iran, con la mediazione dell'Oman, sul programma nucleare di Teheran. E' quanto apprende l'Adnkronos da fonti informate. A Roma, nella sede dell'ambasciata omanita in Italia, si era già tenuto il secondo round il 19 aprile scorso. —internazionale/[email protected] […] L'articolo Iran, sabato a Roma il quarto round dei colloqui con gli Usa proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Se ne parla anche su altri siti

“Motivi logistici”, il quarto round dei colloquio Usa-Iran rinviato a data da destinarsi; Oman, rinviati i colloqui Iran-Usa di sabato; Nucleare, torna la tensione: sabato niente incontro Iran-USA; Nucleare: Rinviati i colloqui Iran-Usa di sabato | blue News. 🔗Cosa riportano altre fonti

Colloqui Usa-Iran sul nucleare a Roma rinviati per motivi logistici - Il quarto round di colloqui nucleari tra Usa e Iran a Roma è stato rinviato a data da destinarsi per motivi logistici. 🔗quotidiano.net