Morto Tomasz Jakubiak a 41 anni lo chef polacco di MasterChef Teens | l’annuncio della famiglia

Morto Tomasz Jakubiak a 41 anni, lo chef polacco di Masterchef Teens. L'annuncio della famiglia: "“La sua scomparsa ha lasciato un vuoto che non può essere descritto a parole“. Jakubiak soffriva da tempo di un cancro molto raro alle ossa. 🔗 a 41, lodi Master. L'annuncio: "“La sua scomparsa ha lasciato un vuoto che non può essere descritto a parole“.soffriva da tempo di un cancro molto raro alle ossa. 🔗 Fanpage.it

Tomasz Jakubiak è morto, l’ex chef polacco di “MasterChef Teens” “soffriva da tempo di un cancro molto raro e difficile da curare” - Lutto nel mondo della televisione polacca. Tomasz Jakubiak è morto a soli 41 anni. Era famoso perché uno dei protagonisti di “MasterChef Teens”. La morte è stata annunciata dalla sua famiglia sui social network: “La sua scomparsa ha lasciato un vuoto che non può essere descritto a parole“. Jakubiak soffriva da tempo di un cancro molto raro e difficile da curare. “È con grande tristezza che vi informiamo della scomparsa di Tomek Jakubiak, un amato padre, marito, cuoco e uomo il cui cuore batteva per gli altri: – si legge nella nota dei famigliari – a casa, a tavola, nella vita di tutti i ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Tomasz Jakubiak przerwal milczenie. Pokazal sie z synkiem na nagraniu - 41-latek opublikowal rozczulajace kadry z synkiem, zachecajac przy tym do zakupu jego ksiazki. Tomasz Jakubiak od przeszlo miesiaca przebywa w Tel Awiwie, gdzie rozpoczal eksperymentalne ... 🔗msn.com