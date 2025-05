Morti sul lavoro la strage senza fine | 138 vittime in due mesi Il Primo Maggio triste di chi ricorda Meloni | Dobbiamo agire

Leggo.it - Morti sul lavoro, la strage senza fine: 138 vittime in due mesi. Il Primo Maggio triste di chi ricorda. Meloni: «Dobbiamo agire» L'ultimo dramma si è verificato il 29 aprile, solo due giorni fa. Un operaio di 35 anni è morto schiacciato dalla pala del Bobcat a Soresina, nel Cremonese. Il. 🔗 Leggo.it

Una strage senza fine: nel 2024 i morti sul lavoro sono stati 1090. E nel 2025 già 101 vittime, l’ultima ieri, in una cava di Massa - L’ultima vittima del lavoro si chiamava Paolo Lambruschi, aveva 59 anni e faceva il camionista. Ha perso la vita ieri per un incidente nella cava di marmo di Miseglia a Carrara. Paolo è morto la mattina della Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro. Un tragico paradosso. Ma non così inaspettato, se si leggono i numeri della strage quotidiana: nel 2024 i morti sono stati 1.090, conteggia l’Anmil (l’Associazione fra lavoratori mutilati e invalidi del lavoro) sulla base dei dati provvisori dell’Inail e quasi 590mila le denunce di infortunio. 🔗lanotiziagiornale.it

Morti lavoro, strage senza fine. Oggi altre tre vittime - Oggi si sono registrate tre vittime sul lavoro, nel napoletano, in Friuli e a Orvieto. Servizio di Alessio Orlandi The post Morti lavoro, strage senza fine. Oggi altre tre vittime first appeared on TG2000. 🔗tv2000.it

Lavoro, quattro morti in due mesi: in Calabria una strage senza fine - Dopo le 19 vittime censite nel 2024, il nuovo anno è ricominciato nel segno delle tragedie.Diminuiscono gli incidenti denunciati ma il numero dei decessi rimane purtroppo stabile ... 🔗calabria.gazzettadelsud.it

Una strage senza fine: nel 2024 i morti sul lavoro sono stati 1090. E nel 2025 già 101 vittime, l’ultima ieri, in una cava di Massa - I sindacati dedicheranno il Primo Maggio alla lotta contro le morti sul lavoro. E ricordano i referendum di giugno ... 🔗lanotiziagiornale.it

Morti sul lavoro, i sindacati in piazza: «Fermare la strage» - Un evento unitario in piazza Municipio. E altrettante piazze anche a Salerno, Avellino e Caserta. E il tema al centro dell’attenzione è la sicurezza sul lavoro. Focus su cui in ... 🔗ilmattino.it