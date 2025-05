Morte di Angela Francese inchiesta per omicidio stradale Indagato l’altro autista

E' stata aperta un'inchiesta dalla Procura di Grosseto sulla Morte di Angela Francese, la 74enne originaria di Napoli, deceduta all'ospedale di Grosseto otto giorni dopo l'incidente sull'Aurelia avvenuto il giorno di Pasquetta. Al momento l'unico Indagato per omicidio stradale è l'autista, un uomo di 67 anni di origine straniera (tuttora ricoverato alle Scotte di Siena), che era alla guida dell'auto che proveniva dalla parte opposta a quella condotta dal fratello della vittima. La Procura ha anche disposto l'autopsia per accertare l'esatta causa della Morte avvenuta a 8 giorni dall'incidente e anche dopo l'operazione a cui si era sottoposta la donna all'arrivo al Misericordia perché in condizioni gravissime.Angela Francesce era stata la prima donna ad entrare nella segreteria provinciale del Pci e nel 1987 divenne anche segretaria dell'Ufficio di Presidenza della Camera, dove collaborava con Nilde Iotti.

