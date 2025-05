Lettera43.it - Morta la persona più anziana al mondo: era una suora brasiliana di quasi 117 anni

laInah Canabarro Lucas, che dalla fine del 2024 era lapiùal: aveva117. Lo ha reso noto la Congregazione delle Suore Teresiane, con cui risiedeva a Porto Alegre, nello Stato del Rio Grande do Sul. Nata l’8 giugno 1908, Canabarro è stata lavivente più longeva deldal 29 dicembre 2024, giorno in cui era venuta a mancare la giapponese Tomiko Itooka, nonché lavivente piùdeldal 17 gennaio 2023, quando eraLucile Randon, vissuta 118e 340 giorni. Sour Inah, con i suoi 116e 326 giorni di vita, occupa il 15esimo posto nella lista delle persone più longeve di sempre la cui età sia stata accertata. Ora il titolo dipiùdelappartiene alla britca Ethel Caterham, nata il 21 agosto 1909 e ultimarimasta in vita tra i nati negli1900. 🔗 Lettera43.it