Morta la moglie di Andrea Camilleri | al suo fianco per oltre 60 anni

Andrea Camilleri, scomparso nel 2019, parlava della moglie Rosetta Dello Siesto, sua compagna per oltre 60 anni e, oggi, venuta a mancare. Sposata con lo scrittore nel dopoguerra, è rimasta al suo fianco per sessantadue anni, con tre figlie. 🔗 Agrigentonotizie.it - Morta la moglie di Andrea Camilleri: al suo fianco per oltre 60 anni "E' stata l'amore della mia vita". Così lo scrittore, scomparso nel 2019, parlava dellaRosetta Dello Siesto, sua compagna per60e, oggi, venuta a mancare. Sposata con lo scrittore nel dopoguerra, è rimasta al suoper sessantadue, con tre figlie. 🔗 Agrigentonotizie.it

A cena con Montalbano: Parigi omaggia Andrea Camilleri nel centenario della nascita - Oggi, mercoledì 19 marzo, la School public Guillaume Tirel di Parigi ospiterà un appuntamento molto particolare: "A cena con Montalbano", la serata promossa dall’Accademia italiana della cucina che è l'associazione attiva nel mondo per tutelare la cultura della civiltà della tavola nelle sue... 🔗agrigentonotizie.it

È morta Rosetta Dello Siesto, la moglie di Andrea Camilleri - La compagna dello scrittore, scomparso nel luglio del 2019, aveva trascorso tutta la vita accanto a lui leggendo tutto ciò che scriveva ... 🔗repubblica.it

