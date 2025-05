Morta a 97 anni Rosetta Dello Siesto moglie di Andrea Camilleri | per lui fu “spina dorsale dell’esistenza”

Morta in ospedale a Roma, dove era ricoverata da qualche giorno, Rosetta Dello Siesto, moglie dello scrittore Andrea Camilleri. Aveva 97 anni. È stata la compagna di una vita dell'autore siciliano, scomparso nel 2019. I due sono stati sposati per oltre 60 anni: "Rosetta è stata la spina dorsale della mia esistenza. So di essere un uomo fortunato perché ho avuto lei".

