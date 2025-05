Monza vs Atalanta | le probabili formazioni

Monza vs Atalanta si giocherà domenica 4 maggio 2025 alle ore 15 presso lo stadio U-Power.Monza VS Atalanta: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREI brianzoli sono ormai con un piede e mezzo in Serie B, e aspettano soltanto l'ufficialità. La sconfitta esterna contro la Juventus nell'ultima di campionato ha compromesso ancor di più le residue speranze della squadra di Nesta che ora sarà chiamata a salvare quantomeno l'orgoglio.Dopo il pareggio casalingo contro il Lecce, la Dea non può permettersi altri passi falsi. La squadra di Gasperini è ancora al terzo posto con 65 punti, ma il margine sul quarto è soltanto di tre lunghezze.

