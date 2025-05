’Monumenti Aperti’ Nel Bel Paese tutto è possibile

’Monumenti Aperti’ è pronta a celebrare il patrimonio culturale italiano con un evento diffuso che attraversa l’intero Paese, aprendo le porte di abbazie, castelli, chiese, musei etnografici e luoghi reconditi e poco conosciuti per un viaggio nell’anima nascosta del Bel Paese. Un itinerario corale tra storia, arte e comunità, che racconta la bellezza di un’Italia senza tempo, intrecciando memorie e identità in un’unica, grande narrazione collettiva.Quest’anno ’Monumenti Aperti’ si presenta sotto il titolo di ’Dove tutto è possibile’, un invito a lasciarsi sorprendere, a guardare con occhi nuovi la nostra straordinaria eredità culturale, a creare connessioni tra passato e futuro. Perché ogni testimonianza artistica racconta non solo la sua storia, ma anche quella delle persone che l’hanno vissuta e la custodiscono con passione. 🔗 Quotidiano.net - ’Monumenti Aperti’. Nel Bel Paese tutto è possibile 800 monumenti, 87 città, 19 regioni: dal 3 maggio al 9 novembre,è pronta a celebrare il patrimonio culturale italiano con un evento diffuso che attraversa l’intero, aprendo le porte di abbazie, castelli, chiese, musei etnografici e luoghi reconditi e poco conosciuti per un viaggio nell’anima nascosta del Bel. Un itinerario corale tra storia, arte e comunità, che racconta la bellezza di un’Italia senza tempo, intrecciando memorie e identità in un’unica, grande narrazione collettiva.Quest’annosi presenta sotto il titolo di ’Dove’, un invito a lasciarsi sorprendere, a guardare con occhi nuovi la nostra straordinaria eredità culturale, a creare connessioni tra passato e futuro. Perché ogni testimonianza artistica racconta non solo la sua storia, ma anche quella delle persone che l’hanno vissuta e la custodiscono con passione. 🔗 Quotidiano.net

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Monumenti Aperti 2025: dal 3 maggio al 9 novembre 20mila studenti e volontari raccontano le bellezze del Paese - Monumenti Aperti - 800 monumenti, 87 città, 19 regioni: dal 3 maggio al 9 novembre 2025, Monumenti Aperti è pronta a celebrare il patrimonio culturale italiano con un evento diffuso che attraversa l’intero Paese, aprendo le porte di abbazie, castelli, chiese, musei etnografici e luoghi reconditi e poco conosciuti per un viaggio nell’anima nascosta del Bel Paese. Un itinerario corale tra storia, arte e comunità, che racconta la bellezza di un’Italia senza tempo, intrecciando memorie e identità in un’unica, grande narrazione collettiva. 🔗orizzontescuola.it

Monumenti Aperti 2025, Perugia entra nel circuito nazionale con Santa Giuliana - Monumenti Aperti 2025 arriva per la prima volta in Umbria, e lo fa con un gesto simbolico, l’apertura straordinaria del Complesso monumentale di Santa Giuliana di Perugia, cuore silenzioso di una spiritualità che ha attraversato i secoli. Il 17 e 18 maggio, sarà possibile accedere gratuitamente a... 🔗perugiatoday.it

Riforme fiscali italiane: bonus o malus per le entrate del gioco d’azzardo nel Bel Paese? - Il gioco d’azzardo è una tradizione italiana che, dalle osterie ottocentesche, è arrivato fino a milioni di smartphone. Le possibilità, così, si sono ramificate aumentando a dismisura. Pensa ai casinò online con migliaia di giochi e funzioni innovative come lo slot bonus immediato e gli incentivi concreti al gioco responsabile, come bilanci, notifiche e limiti […] L'articolo Riforme fiscali italiane: bonus o malus per le entrate del gioco d’azzardo nel Bel Paese? è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗sbircialanotizia.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Monumenti aperti 2025: lasciati stupire dall’anima nascosta del Bel Paese; CRONACA - Monumenti Aperti 2025: un viaggio nell’anima nascosta del Bel Paese; Monumenti Aperti 2025: 800 meraviglie d’Italia in 87 città; Monumenti Aperti: da maggio a novembre 800 monumenti, 87 città, 19 regioni. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Monumenti aperti 2025: lasciati stupire dall’anima nascosta del Bel Paese - 800 monumenti, 87 città, 19 regioni raccontano dal 3 maggio al 9 novembre la bellezza di un Paese senza tempo: l'evento si chiama Monumenti Aperti ed è pronto a celebrare il patrimonio culturale ital ... 🔗msn.com

Monumenti Aperti 2025: un viaggio nell’anima nascosta del Bel Paese - 800 monumenti, 87 città, 19 regioni: dal 3 maggio al 9 novembre 2025, Monumenti Aperti è pronta a celebrare il patrimonio ... e poco conosciuti per un viaggio nell’anima nascosta del Bel Paese. Un ... 🔗lasiritide.it

Monumenti aperti 2025: dal 3 maggio al 9 novembre, 800 monumenti, 87 città, 19 regioni raccontano la bellezza di un Paese senza tempo - Monumenti Aperti è pronta a celebrare il patrimonio culturale italiano con un evento diffuso che attraversa l’intero Paese ... 🔗corrierequotidiano.it