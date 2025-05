Monumenti ai Caduti Concluso il restauro

Monumenti commemorativi, lapidi e cippi presenti nel territorio comunale, in memoria delle vittime del nazifascismo e dei Caduti per la patria, sono stati riqualificati. I lavori relativi sono stati commissionati dall'Amministrazione comunale alla "Flebea Restauri", che ha eseguito interventi riguardanti il restauro e la pulitura delle superfici con trattamenti protettivi e consolidanti, con ritocco delle scritte e controllo dei testi per rendere leggibili tutti i nominativi che con il tempo si sono persi. Le recenti celebrazioni del 25 aprile hanno consentito di vedere sistemazioni accurate delle seguenti opere commemorative: cippo di via Otello Sordi, lapidi presso i giardini adiacenti l'Istituto "Casimiri", monumento intitolato a Domenico Tittarelli presso la scuola omonima, lapide presso l'Eremo del Beato Angelo, monumento ai Caduti civili presso il Cimitero civico di S.

