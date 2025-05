Montone addio monastero Le Clarisse si arrendono Andranno a vivere in Libano

Clarisse del monastero di Sant’Agnese si apprestano a lasciare Montone, dopo ben sei secoli di presenza religiosa femminile nel borgo. Lo annunciano con una lettera pubblicata sul Bollettino della Diocesi di Città di Castello, motivando la scelta con la carenza di vocazioni: "Giunte a un numero troppo esiguo per poter portare avanti la nostra presenza nel monastero – scrivono – siamo purtroppo prossime alla chiusura". Resteranno fino alla fine del 2025, poi parteciperanno alla fondazione di un nuovo monastero di Clarisse in Libano, aderendo ad una richiesta di monsignor Cesar Essayan, francescano e Vicario apostolico per la Chiesa Latina nella terra dei cedri. Una scelta di cui si parlava già da tempo "giunta dopo un lungo tempo di discernimento personale e comunitario" tra il grandissimo dispiacere dei Montonesi, molto legati alle monache, ed i tentativi del sindaco Mirco Rinaldi, espressi in una accorata lettera, di far recedere le religiose dalla decisione di chiudere (e quindi vendere) l’antico monastero. 🔗 Lanazione.it - Montone, addio monastero. Le Clarisse si arrendono. Andranno a vivere in Libano Ledeldi Sant’Agnese si apprestano a lasciare, dopo ben sei secoli di presenza religiosa femminile nel borgo. Lo annunciano con una lettera pubblicata sul Bollettino della Diocesi di Città di Castello, motivando la scelta con la carenza di vocazioni: "Giunte a un numero troppo esiguo per poter portare avanti la nostra presenza nel– scrivono – siamo purtroppo prossime alla chiusura". Resteranno fino alla fine del 2025, poi parteciperanno alla fondazione di un nuovodiin, aderendo ad una richiesta di monsignor Cesar Essayan, francescano e Vicario apostolico per la Chiesa Latina nella terra dei cedri. Una scelta di cui si parlava già da tempo "giunta dopo un lungo tempo di discernimento personale e comunitario" tra il grandissimo dispiacere deisi, molto legati alle monache, ed i tentativi del sindaco Mirco Rinaldi, espressi in una accorata lettera, di far recedere le religiose dalla decisione di chiudere (e quindi vendere) l’antico. 🔗 Lanazione.it

