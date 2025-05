Monreale si ferma e saluta i suoi tre angeli

Monreale è ancora fermo nel suo incubo. Domani mattina i funerali di Massimo Pirozzo, Salvo Turdo e Andrea Miceli. Per sempre il loro ricordo (Monrealelive.it) 🔗 Monrealelive.it - Monreale si ferma e saluta i suoi tre angeli è ancora fermo nel suo incubo. Domani mattina i funerali di Massimo Pirozzo, Salvo Turdo e Andrea Miceli. Per sempre il loro ricordo (live.it) 🔗 Monrealelive.it

Strage di Monreale, confessa il 19enne. Trovati i suoi occhiali - AGI - Si è presentato in caserma, ha confessato ai carabinieri e poi, sottoposto a un formale interrogatorio da parte del pm Felice De Benedittis, Salvatore Calvaruso si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il diciannovenne dello Zen non ha però evitato il carcere, perché il fermo nei suoi confronti è scattato lo stesso, con le accuse di strage, porto e detenzione illegale di arma da sparo. È dunque Calvaruso uno degli autori dell'eccidio di Monreale (Palermo), secondo i carabinieri del Comando provinciale, che conducono le indagini sulla tragica fine di Andrea Miceli, di 26 anni, del ... 🔗agi.it

Cuneo piange Gianni Genta: la città saluta uno dei suoi pionieri civici - La comunità di Cuneo è in lutto per la scomparsa di Gianni Genta, figura fondamentale nel panorama istituzionale e sociale del territorio. Conosciuto per il suo straordinario spessore umano e professionale, Genta ci ha lasciato dopo una lunga e coraggiosa battaglia contro le conseguenze del Covid. Fondatore e pilastro della lista civica “Crescere Insieme” (da settembre 2024 “Cuneo Civica”), Genta ha rappresentato un riferimento civico e politico costante per i cittadini di Cuneo, contribuendo alla crescita e al rafforzamento della lista che, nel corso degli anni, ha ottenuto un crescente ... 🔗laprimapagina.it

Monreale piange i suoi giovani: silenzio e fiaccole per le vittime della strage - Le strade di Monreale , avvolte in un’atmosfera irreale, hanno ospitato ieri una folla silenziosa e commossa. Le luminarie spente, le facce rigate di lacrime, le fiaccole accese in memoria dei tre rag ... 🔗informazione.it

Monreale, tutte le prove a carico del killer: le parole dei suoi amici, i testimoni, le immagini delle telecamere. Cosa c'è nelle carte - Fermato l'autore della sparatoria Salavatore Calvaruso, 19 anni. Le ammissioni e le evidenze delle indagini. Tre ragazzi uccisi e due feriti. «Sparati almeno 20 colpi, i morti potevano essere di più» ... 🔗msn.com

“Mi dispiace”: il pianto della madre del fermato per la strage di Monreale - PALERMO – “Mi dispiace, mi dispiace”, ripete. La madre di Salvatore Calvaruso, fermato per la strage di Monreale, non riesce a parlare. La voce è rotta dal pianto. 🔗livesicilia.it