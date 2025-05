Monreale si ferma e saluta i suoi tre angeli

Monreale è ancora ferma nel suo incubo. Domani mattina i funerali di Massimo Pirozzo, Salvo Turdo e Andrea Miceli. Per sempre il loro ricordo (Monrealelive.it) 🔗 Monrealelive.it - Monreale si ferma e saluta i suoi tre angeli è ancoranel suo incubo. Domani mattina i funerali di Massimo Pirozzo, Salvo Turdo e Andrea Miceli. Per sempre il loro ricordo (live.it) 🔗 Monrealelive.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Monreale si ferma e saluta i suoi tre angeli - Monreale è ancora fermo nel suo incubo. Domani mattina i funerali di Massimo Pirozzo, Salvo Turdo e Andrea Miceli. Per sempre il loro ricordo (Monrealelive.it) 🔗monrealelive.it

Strage di Monreale, confessa il 19enne. Trovati i suoi occhiali - AGI - Si è presentato in caserma, ha confessato ai carabinieri e poi, sottoposto a un formale interrogatorio da parte del pm Felice De Benedittis, Salvatore Calvaruso si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il diciannovenne dello Zen non ha però evitato il carcere, perché il fermo nei suoi confronti è scattato lo stesso, con le accuse di strage, porto e detenzione illegale di arma da sparo. È dunque Calvaruso uno degli autori dell'eccidio di Monreale (Palermo), secondo i carabinieri del Comando provinciale, che conducono le indagini sulla tragica fine di Andrea Miceli, di 26 anni, del ... 🔗agi.it

Strage di Monreale, confessa il 19enne. Trovati i suoi occhiali - AGI - Si è presentato in caserma, ha confessato ai carabinieri e poi, sottoposto a un formale interrogatorio da parte del pm Felice De Benedittis, Salvatore Calvaruso si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il diciannovenne dello Zen non ha però evitato il carcere, perché il fermo nei suoi confronti è scattato lo stesso, con le accuse di strage, porto e detenzione illegale di arma da sparo. È dunque Calvaruso uno degli autori dell'eccidio di Monreale (Palermo), secondo i carabinieri del Comando provinciale, che conducono le indagini sulla tragica fine di Andrea Miceli, di 26 anni, del ... 🔗agi.it

Cosa riportano altre fonti

Monreale si ferma per l'ultimo saluto ai tre giovani assassinati: stamattina il funerale; Monreale si ferma per l'ultimo saluto ai tre giovani assassinati: stamattina il funerale; Dolore, rabbia e silenzio surreale, Monreale si ferma attonita per l'ultimo saluto a Salvatore, Andrea e Massimo; Oggi i funerali di Salvatore Turdo, Andrea Miceli e Massimo Pirozzo, Monreale si ferma per l’ultimo sal. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Monreale, il saluto e l’applauso per Andrea, Salvatore e Massimo VIDEO - MONREALE (PALERMO) – Un lungo applauso accompagna l’arrivo in piazza Duomo delle salme di Andrea Miceli, Salvatore Turdo e Massimo Pirozzo, le tre vittime della strage di Monreale. La piazza è ... 🔗livesicilia.it