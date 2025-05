Monitor e kit per gli esami a pediatria la donazione degli allievi maresciallo dell' aeronautica e Avis

allievi marescialli dell’aeronautica militare e dall’Avis comunale di Viterbo, che ieri hanno donato all’unità operativa di pediatria dell’ospedale Santa Rosa, diretta da Giorgio Bracaglia, un Monitor multiparametrico e un kit per esami del. 🔗 Viterbotoday.it - Monitor e kit per gli esami a pediatria, la donazione degli allievi maresciallo dell'aeronautica e Avis Un gesto di grande generosità è stato compiuto daglimaresciallimilitare e dall’comunale di Viterbo, che ieri hanno donato all’unità operativa di’ospedale Santa Rosa, diretta da Giorgio Bracaglia, unmultiparametrico e un kit perdel. 🔗 Viterbotoday.it

