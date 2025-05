Monfalcone in fiore sabato 3 maggio le ultime premiazioni

Monfalcone in fiore 2025, la mostra-mercato dedicata al fiore che ha avuto luogo dal 24 al 27 aprile giunta quest'anno alla dodicesima edizione, l'ultimo evento arriva con la premiazione dei concorsi Balcone fiorito e Vetrina fiorita. A causa del lutto nazionale per la. 🔗 Udinetoday.it - Monfalcone in fiore, sabato 3 maggio le ultime premiazioni Dopo la conclusione diin2025, la mostra-mercato dedicata alche ha avuto luogo dal 24 al 27 aprile giunta quest'anno alla dodicesima edizione, l'ultimo evento arriva con la premiazione dei concorsi Balcone fiorito e Vetrina fiorita. A causa del lutto nazionale per la. 🔗 Udinetoday.it

Ne parlano su altre fonti

Ascolti TV | Sabato 15 Marzo 2025 - Nella serata di ieri, sabato 15 marzo 2025, su Rai1 L’Eredità – Viva l’Amore ha intrattenuto .000 spettatori pari al % di share. Su Canale5 l’ultima puntata di C’è Posta per Te ha raccolto davanti al video .000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 F.B.I. è la scelta di .000 spettatori pari al % e F.B.I. International .000 spettatori pari al %. Su Italia1 Asterix & Obelix – Il regno di mezzo ha radunato . 🔗davidemaggio.it

Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Sabato 22 marzo 2025 - Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 22 marzo 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). 🔗tpi.it

L’EREDITÀ: IL SABATO SERA DI RAI1 CON SEI COPPIE FAMOSE E UNA SCOSSA MOLTO SPECIALE - Si intitola “Viva l’Amore” il nuovo appuntamento speciale de “L’Eredità”, in onda sabato 15 marzo alle 21-.30 su Rai1: il celebre game show, condotto da Marco Liorni dedica una serata speciale all’amore in tutte le sue forme. Sei coppie note, legate da un rapporto artistico e/o sentimentale, si sfidano per conquistare il montepremi finale, che sarà interamente devoluto in beneficenza alla Fondazione Futuro Ets: Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli Simona Izzo e Ricky Tognazzi Rossella Erra e Attilio Russo Giulia Salemi e Pierpaolo ... 🔗bubinoblog

Su questo argomento da altre fonti

Monfalcone in fiore, sabato 3 maggio le ultime premiazioni; Questa città del Friuli Venezia Giulia il 3 maggio sarà in fiore: un’esplosione di profumi e colori; Monfalcone in fiore - Attività posticipate; Monfalcone in Fiore: un omaggio alla primavera e alla bellezza del verde. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Questa città del Friuli Venezia Giulia il 3 maggio sarà in fiore: un’esplosione di profumi e colori - MONFALCONE (GORIZIA) – "Monfalcone in fiore" 2025, il più atteso evento dedicato alla fioritura primaverile, si appresta a celebrare il suo gran finale sabato 3 maggio alle ore 12.00, con la cerimonia ... 🔗nordest24.it

“Monfalcone in fiore”: dal 24 al 27 aprile la città si trasforma in un giardino a cielo aperto - Anche quest’anno torna a Monfalcone la mostra mercato dedicata al fiore: con selezionatissimi produttori provenienti da tutta Italia, dal 24 al 27 aprile il centro città si veste dei profumi e colori ... 🔗nordest24.it