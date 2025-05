Monaco | Musetti ha dato una lezione di tennis a De Minaur Tre categorie di differenza

Monaco ha analizzato la vittoria di Lorenzo Musetti contro Alex de Minaur agli ottavi del Masters 1000 di Madrid: “Musetti ha impartito una lezione di tennis a De Minaur. Mi ha lasciato a bocca aperta una cosa, più della prestazione di Musetti: Diallo (suo prossimo avversario, n.d.r.) che tira a 300 all’ora, di prima, di seconda, di rovescio, sa toccare bene la palla e sta bene in campo. Fenomeno. Ora possono subentrare stanchezza, appagamento e disabitudine. Musetti ha le armi per farlo giocare peggio di quanto abbia fatto Dimitrov, che si ostinava a rispondere vicino alla riga. Il tabellone si apre, ma bisogna vedere Diallo come si conferma“.Il telecronista di Eurosport ha poi approfondito il discorso durante l’ultima puntata di tennismania, trasmissione del canale YouTube di OA Sport: “Musetti ha annientato l’avversario. 🔗 Oasport.it - Monaco: “Musetti ha dato una lezione di tennis a De Minaur. Tre categorie di differenza” Guidoha analizzato la vittoria di Lorenzocontro Alex deagli ottavi del Masters 1000 di Madrid: “ha impartito unadia De. Mi ha lasciato a bocca aperta una cosa, più della prestazione di: Diallo (suo prossimo avversario, n.d.r.) che tira a 300 all’ora, di prima, di seconda, di rovescio, sa toccare bene la palla e sta bene in campo. Fenomeno. Ora possono subentrare stanchezza, appagamento e disabitudine.ha le armi per farlo giocare peggio di quanto abbia fatto Dimitrov, che si ostinava a rispondere vicino alla riga. Il tabellone si apre, ma bisogna vedere Diallo come si conferma“.Il telecronista di Eurosport ha poi approfondito il discorso durante l’ultima puntata dimania, trasmissione del canale YouTube di OA Sport: “ha annientato l’avversario. 🔗 Oasport.it

Monaco: "Alcaraz non ha risolto i problemi, Rune non mi convince. Musetti ha un buon tabellone" - Nella puntata odierna relativa ai tornei ATP Masters 1000 statunitensi di TennisMania, andata in onda sul canale YouTube di OA Sport, condotta da Dario Puppo, è intervenuto Guido Monaco, giornalista di Eurosport, che ha parlato dei diversi momenti vissuti ad Indian Wells da Alcaraz e Draper, e dei tabelloni, maschile e femminile, di Miami. L'eliminazione in semifinale di Alcaraz ad Indian Wells: "È chiaro che chiunque ami il tennis e conosca mediamente il tennis non può non esaltarsi per alcune giocate o per momenti delle partite di Alcaraz, al tempo stesso sono stato uno di quelli che ha ...

Monaco incantato da Musetti: "Ha un tennis più fascinoso di Sinner. Sarei deluso se non se la giocasse con Djokovic" - Guido Monaco, commentatore tecnico di Eurosport, si è pronunciato sui vari temi di discussione del tennis mondiale, nel corso dell'ultima puntata di TennisMania sul canale Youtube di OA Sport. Un'analisi che è stata fatta, soprattutto, sui risultati dei tennisti italiani nel Masters1000 di Miami. "Siamo rimasti con un pizzico di amaro in bocca per quanto fatto da Sonego e da Arnaldi, che se la sono giocata alla pari contro avversari che si sono rivelati più forti, perché Fritz e Machac sono di un livello superiore.

