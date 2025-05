Molfetta ritrovato ordigno bellico nel centro storico | rimosso dagli artificieri

ordigno bellico è stato rinvenuto nella mattinata di ieri, 30 aprile, nel centro storico di Molfetta. Ad accorgersi dell'oggetto, che fuoriusciva dal muro in pietra di una casa della città, sarebbe stato un operatore della nettezza urbana.L'uomo ha allertato la Polizia municipale, facendo. 🔗 Baritoday.it - Molfetta, ritrovato ordigno bellico nel centro storico: rimosso dagli artificieri Unè stato rinvenuto nella mattinata di ieri, 30 aprile, neldi. Ad accorgersi dell'oggetto, che fuoriusciva dal muro in pietra di una casa della città, sarebbe stato un operatore della nettezza urbana.L'uomo ha allertato la Polizia municipale, facendo. 🔗 Baritoday.it

