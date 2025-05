Molesta i passanti poi aggredisce la polizia | agenti colpiti con pietre e cocci di bottiglia

passanti nell'area verde, poi si è scagliato contro gli agenti della polizia Locale intervenuti per calmarlo e identificarlo. L'uomo avrebbe cercato di colpire la.

Esce dai domiciliari e minaccia i passanti con un coltello. Poi aggredisce la polizia - Firenze, 26 marzo 2025 – E’ stato arrestato con l’accusa di evasione e resistenza a pubblico ufficiale il cittadino peruviano di 35 anni che nel primo pomeriggio di ieri, 25 marzo, è fuggito dagli arresti domiciliari ai quali era stato condannato in viale Giannotti a Firenze. Gli agenti sono intervenuti su richiesta della sorella dell’uomo: è stata lei a segnalare che il 35enne, con un coltello in mano, stava dando in escandescenze. 🔗lanazione.it

Alessandria, aggredisce passanti con crocifisso: fermato - Momenti di paura questa mattina ad Alessandria, dove un uomo in evidente stato di alterazione ha aggredito i passanti con un grosso crocifisso e ha danneggiato auto in sosta e in transito colpendole anche con violenti calci sulla carrozzeria. All'arrivo dei carabinieri, l'uomo ha continuato a inveire contro i passanti e a imprecare nei confronti dei militari. Fermato dagli uomini dell'Arma è stato condotto in caserma dove sono in corso gli accertamenti e le attività di polizia giudiziaria. 🔗tg24.sky.it

Discute con il titolare del negozio e lo aggredisce: interviene la Polizia di Stato - Una lite che si è trasformata in un'aggressione: la causa scatenante non è nota, ma sarebbe questa la dinamica dei fatti che hanno coinvolto tre uomini tra i 25 e i 33 anni e condotto all'intervento della Polizia di Stato in un negozio di via Cremona, a Brescia. La situazione avrebbe iniziato... 🔗bresciatoday.it

