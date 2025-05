Moise Kean quale futuro | il Napoli lo vuole ma un gesto può cambiare tutto

Moise Kean torna in campo contro il Betis Siviglia ma il suo futuro è un'incognita: il Napoli lo vuole ma un gesto può cambiare la svolta definitivaMoise Kean, quale futuro: il Napoli lo vuole ma un gesto può cambiare tutto (Ansa Foto) – SerieAnewsDue gare saltate, contro Cagliari ed Empoli, un'assenza pesante che però la Fiorentina ha saputo assorbire ala perfezione. Sono infatti arrivate due vittorie – entrambe per 2-1 – fondamentali per proseguire nel sogno Champions League della squadra viola. Ottavo posto con 59 punti, tre in meno della Juventus quarta ed il grande obiettivo da poter raggiungere ancora.Ora, però, serve il contributo della stella più splendente a Firenze, quel Moise Kean che a suon di gol ha spinto la Fiorentina in alto, sia in Serie A che in Conference League. E, a proposito delle coppe, Palladino lo getta subito nella mischia perché la semifinale con il Betis Siviglia è appuntamento importante ed imperdibile.

Napoli Magazine: “De Laurentiis pronto a pagare la clausola rescissoria per Moise Kean” - La caccia del Napoli a un attaccante per l’anno prossimo è ancora aperta. Uno dei nomi che maggiormente stuzzica Antonio Conte sarebbe quello di Moise Kean, attaccante trasferitosi quest’anno dalla Juventus alla Fiorentina che sta facendo benissimo attirando le attenzioni di vari top club italiani e non solo. Secondo quanto riportato da Emanuele Cammaroto sulle […] L'articolo Napoli Magazine: “De Laurentiis pronto a pagare la clausola rescissoria per Moise Kean” proviene da DailyNews24. 🔗dailynews24.it

Moise Kean ci sarà contro il Napoli? Il bollettino medico ufficiale della Fiorentina - Moise Kean tornerà a disposizione contro il Napoli? Arriva il comunicato ufficiale della Fiorentina con il bollettino medico Dopo il trauma cranico riscontrato nella partita contro il Verona, c’è stata grande apprensione sulle condizioni di Moise Kean. L’attaccante ha subito una brutta ginocchiata nella zona orbitale della faccia, venendo sostituito addirittura in barella. Il centravanti ha saltato anche la partita contro il Lecce, per poi sottoporsi nuovamente a controlli medici in vista dei prossimi impegni della Viola. 🔗spazionapoli.it

Napoli, Moise Kean un obiettivo per l’attacco: la storia del padre e la valutazione da 50 milioni - Allo Stadio Diego Armando Maradona si è disputata Napoli-Fiorentina e tra gli attaccanti Viola vi è un profilo attenzionato dal Napoli per la prossima stagione: Moise Kean. L’attaccante è sicuramente la più bella sorpresa di questa stagione e per questo gli occhi della dirigenza azzurra sono finiti su di lui. Dopo la grande stagione in […] L'articolo Napoli, Moise Kean un obiettivo per l’attacco: la storia del padre e la valutazione da 50 milioni proviene da DailyNews24. 🔗dailynews24.it

Moise Kean trascina la Fiorentina: il Napoli osserva con attenzione - Il Napoli valuta l'acquisto di Moise Kean, ma l’interesse crescente di altri club potrebbe rendere l’operazione più complessa. 🔗europacalcio.it

Il Napoli sogna Kean, Commisso allo scoperto sul suo futuro: "Gli dirò queste parole" - La Fiorentina passa il turno in Conference League e lo deve al solito Moise Kean, ancora una volta decisivo per la squadra di Raffaele Palladino. Non è un caso che tante società, Napoli compreso, lo a ... 🔗msn.com

Sky - Kean a colloquio con Commisso! Novità sul suo futuro alla Fiorentina - Calciomercato Napoli, aggiornamenti sul futuro di Moise Kean! L'attaccante della Fiorentina piace al Napoli ma il presidente Rocco Commisso ha promesso che avrebbe parlato con lui per convincerlo a re ... 🔗msn.com