Modena-Reggiana 2-3 | le pagelle dei granata Girma brilla Portanova incontenibile

BARDI 5.5. Un sole cocente a Modena, ma nuvola di Fantozzi su di lui. Nel gol del pari modenese viene toccato alle spalle: vero, quella palla doveva agguantarla prima ancora che arrivasse a Libutti, ma c'è fallo. Non un contatto enorme, però ci hanno abituati a vedere sempre giudicati come falli questi tipi di contatti sui portieri. Nel secondo solo malasorte: manda sulla traversa con un bel balzo il colpo di testa di Cauz, poi la palla carambola sulla sua schiena e poi in rete. Per il resto, spettatore della rimonta.LIBUTTI 6.5. Buoni propositi iniziali, come al 22' quando entra bene in area servendo Gondo (che pasticcia). La macchia è il colpo di testa sbilenco che poi propizierà il pari del Modena. Poi si riprende alla grande, con cuore e generosità.ROZZIO 7. L'autogol dell'1-1 è suo ma è esclusivamente frutto del caso.

