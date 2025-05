Modena - Reggiana 2-3 | Derby amaro per i canarini ma i playoff restano a portata

Modena si arrende alla Reggiana nel finale del match e incassa una sconfitta che tuttavia non influisce troppo negativamente sulla corsa playoff, viste le sconfitte contestuali di Bari e Cesena.Mister Mandelli commenta così la partita: "Sicuramente è una bella botta, era una partita nella.

Modena-Reggiana: Pergreffi punta alla doppia vittoria nel derby - Peccato per quel derby gettato alle ortiche esattamente un anno fa a Reggio Emilia, altrimenti, Antonio Pergreffi, avrebbe potuto definirsi vero e proprio talismano. Quando si parla di incontri ravvicinati con squadre non banali come Reggiana, Parma, Spal e Cesena bisogna anzitutto ricordare che il capitano vantava zero ko, se Gondo non avesse realizzato il rigore esattamente un anno fa. Anche questa è storia e potrebbe esserlo ancor di più se il Modena riuscisse, per la prima volta, a vincere due derby con i granata nello stesso campionato. 🔗sport.quotidiano.net

Derby Modena-Reggiana: Sfida Storica per il Doppio Successo in Campionato - Se non abbiamo sbagliato i conti, quello di giovedì sarà l’edizione numero settantadue del derby tra Modena e Reggiana in campionato, comprendendo anche le tre gare giocate in serie D quando i granata giocavano come Reggio Audace e pure quel match del 2017 che fu poi cancellato dagli annali in quanto i canarini, per le note vicende del fallimento, furono estromessi dal campionato. Una storia cominciata oltre un secolo fa, con il primo scontro datato 24 ottobre 1920, quando erano ancora lontani i campionati a girone unico. 🔗ilrestodelcarlino.it

Modena–Reggiana: viabilità modificata e deposito bici gratuito per i tifosi in occasione del derby - In occasione della partita di calcio Modena-Reggiana, in programma giovedì 1 maggio alle 15 allo Stadio “Alberto Braglia”, saranno operate alcune limitazioni alla circolazione e alla sosta. E per chi sceglie di raggiungere lo stadio in bicicletta è attivo il servizio di deposito sorvegliato e... 🔗modenatoday.it

Modena Reggiana 2-3: derby ai granata. I gialloblù non fanno la storia - La giornata canarina è storta, la fase difensiva lascia a desiderare. Poi l’espulsione di Pedro Mendes nel finale lascia anche i gialli in dieci ... 🔗msn.com

Reggiana vince il derby, mister Dionigi: "Vittoria super meritata, ma è già tempo di pensare a domenica" - Nel post match contro il Modena hanno parlato mister Davide Dionigi, capitan Paolo Rozzio e Cedric Gondo: la vittoria è una goduria, ma domenica si torna in campo ... 🔗ilrestodelcarlino.it

I granata espugnano il Braglia a Modena. Il derby va alla Reggiana per 2-3 - Incassati tre punti di platino in chiave salvezza. Una giornata che i tifosi della Regia, accorsi in 2.389, non dimenticheranno ... 🔗msn.com