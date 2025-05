Modena Reggiana 2-3 | derby ai granata I gialloblù non fanno la storia

Modena, 1 maggio 2025 – La storia non si è fatta. La fa, al contrario, la Reggiana. Vincendo al Braglia e riaprendo i suoi giochi salvezza quando sembrava spacciata. Il Modena ha tanto da recriminare, ma a se stesso: prestazione al di sotto del livello espresso nell’ultimo periodo.Avvio lento dei canarini, le motivazioni granata prendono il sopravvento in un quarto d’ora iniziale di buona intensità. Proprio al 15’, il guizzo di Portanova fa esultare il settore ospiti gremito: Gerli e Santoro perdono lo scontro sulla sfera, il trequartista reggiano coglie impreparato pure Gagno sul primo palo da distanza ravvicinata e segna. A livello tecnico, non è il migliore Modena della stagione ma la buona sorte sceglie di stare dalla parte della squadra di Mandelli. Alla mezz’ora il pareggio. Spiovente in area, il colpo di testa di Libutti si impenna e Bardi manca la presa, la sfera sbatte su Rozzio e termina in rete. 🔗 Sport.quotidiano.net - Modena Reggiana 2-3: derby ai granata. I gialloblù non fanno la storia , 1 maggio 2025 – Lanon si è fatta. La fa, al contrario, la. Vincendo al Braglia e riaprendo i suoi giochi salvezza quando sembrava spacciata. Ilha tanto da recriminare, ma a se stesso: prestazione al di sotto del livello espresso nell’ultimo periodo.Avvio lento dei canarini, le motivazioniprendono il sopravvento in un quarto d’ora iniziale di buona intensità. Proprio al 15’, il guizzo di Portanova fa esultare il settore ospiti gremito: Gerli e Santoro perdono lo scontro sulla sfera, il trequartista reggiano coglie impreparato pure Gagno sul primo palo da distanza ravvicinata e segna. A livello tecnico, non è il miglioredella stagione ma la buona sorte sceglie di stare dalla parte della squadra di Mandelli. Alla mezz’ora il pareggio. Spiovente in area, il colpo di testa di Libutti si impenna e Bardi manca la presa, la sfera sbatte su Rozzio e termina in rete. 🔗 Sport.quotidiano.net

