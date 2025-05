Moda e cinema | il racconto visivo di Sofia Coppola per la Cruise Chanel

Moda si trasforma in poesia visiva il sipario si apre a Villa d'Este. Non solo una sfilata, un'evocazione, una scena di un film senza copione ma con regia; Chanel ha scelto le rive incantate del Lago di Como per presentare la collezione Cruise 2026, in una cornice sospesa nel tempo, tra roseti in fiore e saloni affrescati. A rendere il tutto ancor più evocativo, la presenza discreta ma significativa di Sofia Coppola, chiamata dalla maison a curare un racconto visivo che accompagnasse l'essenza della collezione.Un guardaroba sospeso tra sogno e architetturaLa passerella si è snodata come un diario d'estate scritto a più mani: abiti in taffetà con fiocchi generosi, completi in tweed color sorbetto, mantelle teatrali e gonne plissettate si sono susseguiti con grazia cinematografica.

