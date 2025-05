Moda boccata d’ossigeno 39 milioni dalla Regione E l’Europa ora è più vicina

Moda: 39 milioni di euro per innovazione, formazione e rilancio. Una decisione attesa dal comparto tessile e manifatturiero pratese, le cui aziende potranno ora concorrere a intercettare finanziamenti per provare a resistere in questa fase così dura e delicata per l'intero comparto. Uno sforzo davvero straordinario che la Regione mette in campo, anche in considerazione del fatto che il governo, al tavolo aperto al ministero delle Imprese e del Made in Italy sulla crisi del settore, come ha ricordato l'assessore regionale Marras nel dibattito in consiglio, ha presentato una serie di misure che arrivano a soli 30,5 milioni di euro. Spero che questa decisione possa essere modificata, perché una crisi così importante, che riguarda il futuro di migliaia di lavoratori e di imprese, non può essere sottovalutata.

