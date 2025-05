Mkhitaryan | Partita pazza ma abbiamo fatto il nostro meglio! Gol annullato? Mi sento deluso…

Mkhitaryan: «Partita pazza, ma abbiamo fatto il nostro meglio! Gol annullato? Mi sento deluso.» Le parole del centrocampista nerazzurroCosi Mkhitaryan ai microfoni di TNT Sports nel post gara di Barcellona Inter di Champions League:SULLA Partita- «È stata una Partita pazza, prima di tutto. È stato certamente un bel match da guardare, ma non da giocare perché è stato veramente molto duro. Ma abbiamo fatto il nostro meglio, credo avremmo potuto fare qualcosa meglio, ma nel calcio può succedere di tutto. Siamo stati in vantaggio per 2-0 dopo venti minuti per 2-0 ma non pensavamo di aver già vinto la Partita. Il Barça è un'ottima squadra, che pressa molto, abbiamo fatto il nostro meglio e sfortunatamente non siamo riusciti a chiudere la Partita per 3-2 ma questo è il calcio e adesso dobbiamo pensare al ritorno»GOL annullato- «Eh.

