Mkhitaryan | Gol annullato? Rabbia e tristezza! Ma orgoglio Inter

Inter TV dopo il 3-3 col Barcellona al Montjuic. Mkhitaryan parla di quanto si poteva fare – anche meglio – nella sfida di andata delle semifinali di Champions League.

PARI SU CUI COSTRUIRE – Henrikh Mkhitaryan al termine del 3-3 di Barcellona-Inter: «Il gol annullato? C'è molta Rabbia e tristezza per quel gol annullato, però sono orgoglioso dei miei compagni che hanno fatto una grande partita. Magari potevamo fare qualcosa meglio, però abbiamo fatto una grande partita e meritavamo. C'è anche il rammarico: eravamo due volte in vantaggio e abbiamo subito gol molto veloce, però questo è il calcio. Speriamo di non ripetere gli errori stasera, giocare un'altra grande partita e vincere. Aiuto del pubblico? Ci aiuteranno molto, come sempre. Devono darci una mano, sono il nostro dodicesimo giocatore.»

