Mkhitaryan dopo Barcellona Inter | Gara pazza non abbiamo mai pensato questa cosa

Mkhitaryan analizza il pareggio tra Barcellona e Inter, le dichiarazioni del centrocampista armenoMkhitaryan si è espresso così dopo Barcellona Inter, le dichiarazioni del centrocampista armeno sul pareggio. Le parole a TNT Sports.«Una partita pazza. Una grande Gara da vedere e molto difficile da giocare. Siamo stati a lungo in vantaggio nel primo tempo, ma non pensavamo certo di aver già vinto la partita. Il Barcellona ci ha messo addosso tanta pressione. Sono molto forti col pallone tra i piedi».Intanto da Madrid attaccano sul gol dell'armeno, annullato per pochissimi centimetri. «Gol regolare. Al VAR c'è il nipote di Negreira.»: non le manda a dire Tomàs Roncero, giornalista di AS, pubblicando su X il frame del 4-3 di Mkhitaryan annullato dal VAR per fuorigioco ieri durante Barcellona-Inter.

