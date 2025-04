Mkhitaryan aspetta il Barcellona a San Siro | Solo vincere farà la differenza!

Mkhitaryan riesce a riportare per la terza volta l’Inter in vantaggio, ma l’arbitro annulla il 4-3 per un fuorigioco millimetrico. Il centrocampista armeno, comunque, esce dalla trasferta di Champions League di Barcellona ampiamente soddisfatto.SODDISFATTI – Henrikh Mkhitaryan, intervistato da Sky Sport alla fine di Barcellona-Inter, dichiara: «Siamo soddisfatti del risultato, nonostante siamo stati in vantaggio due volte. Potevamo tenere il risultato, però questo è il calcio. Abbiamo giocato contro una squadra fortissima, che sa palleggiare benissimo e creare tante occasioni. Speriamo di fare il nostro meglio per vincere il ritorno e passare il turno». Questa l’analisi del centrocampista armeno sul 3-3 finale conquistato dall’Inter a Barcellona grazie al gol di tacco di Marcus Thuram e alla doppietta di Denzel Dumfries. 🔗 Inter-news.it - Mkhitaryan aspetta il Barcellona a San Siro: «Solo vincere farà la differenza!» Henrikhriesce a riportare per la terza volta l’Inter in vantaggio, ma l’arbitro annulla il 4-3 per un fuorigioco millimetrico. Il centrocampista armeno, comunque, esce dalla trasferta di Champions League diampiamente soddisfatto.SODDISFATTI – Henrikh, intervistato da Sky Sport alla fine di-Inter, dichiara: «Siamo soddisfatti del risultato, nonostante siamo stati in vantaggio due volte. Potevamo tenere il risultato, però questo è il calcio. Abbiamo giocato contro una squadra fortissima, che sa palleggiare benissimo e creare tante occasioni. Speriamo di fare il nostro meglio peril ritorno e passare il turno». Questa l’analisi del centrocampista armeno sul 3-3 finale conquistato dall’Inter agrazie al gol di tacco di Marcus Thuram e alla doppietta di Denzel Dumfries. 🔗 Inter-news.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Coppa Italia di Promozione, semifinale. L’Atletico Maremma aspetta il San Giuliano - Appuntamento con la storia. Oggi alle 15, sul terreno di gioco del "Combi" di Albinia, nelle semifinali della fase regionale della Coppa Italia di Promozione, l’Atletico Maremma ospiterà il San Giuliano. I rossoverdi allenati da Fabio Lorenzini, secondi in campionato, puntano decisamente a centrare una qualificazione in finale che sarebbe storica, ovvero la possibilità di giocarsi il trofeo regionale e, in caso di vittoria, di accedere alla fase finale della Coppa Italia. 🔗sport.quotidiano.net

San Siro Inter, anche Fontana replica a Marotta: «Non so quali tempi si aspetta, io ho sempre detto quella cosa lì!» - di RedazioneSan Siro Inter, anche Fontana replica a Marotta: le parole del presidente della Regione Lombardia sul futuro dello stadio Intercettato a margine di un evento all’istituto neurologico Carlo Besta di Milano, il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, è tornato sul tema del nuovo San Siro e sulle parole pronunciate ieri dal presidente dell’Inter Beppe Marotta. Queste le dichiarazioni di Sala sul futuro dell’impianto per i nerazzurri e per il Milan, riportate dall’Ansa. 🔗internews24.com

San Siro, Fontana replica a Marotta: «Non so quali tempi si aspetta. Ho sempre detto questo!» - San Siro Inter, anche Fontana replica a Marotta: le parole del presidente della Regione Lombardia sul futuro dello stadio Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intercettato a margine di un evento all’istituto neurologico Carlo Besta di Milano, è tornato sul tema del nuovo San Siro e sulle parole pronunciate ieri dal presidente dell’Inter Beppe […] 🔗calcionews24.com

Approfondimenti da altre fonti

L'orgoglio e la rabbia: un'Inter resiliente strappa al Barcellona un 3-3 che tiene tutto aperto per il ritorno; Lautaro e gli altri 5 diffidati dell'Inter per il ritorno contro il Bayern; Champions League, Barcellona-Inter 3-3 finale: che sofferenza, ma che coraggio. Tutto rimandato al ritorno. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Come hanno fatto ad annullare il gol di Mkhitaryan per fuorigioco di punta in Barcellona-Inter - La rete del 3-4 segnata nella ripresa non è stato convalidato perché il calciatore dell'Inter era in offside per la punta del piede ... 🔗fanpage.it

Mkhitaryan commenta il gol annullato: “potevamo andare avanti, ma era fuorigioco di pochi centimetri” - Henrikh Mkhitaryan commenta il gol annullato contro il Barcellona, sottolinea la fatica della Roma e invita a mantenere concentrazione e determinazione in vista della partita di ritorno. 🔗gaeta.it

Champions, Dumfries: “A Barcellona si è vista la vera Inter”. Mkhitaryan: “Il gol annullato? Ci penserò per tutta la vita” - Champions League, Barcellona-Inter: le dichiarazioni dei giocatori nerazzurri al termine della semifinale di andata contro i blaugrana, terminata 3 a 3 ... 🔗ilfattoquotidiano.it