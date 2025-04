Mkhitaryan a Sky | Soddisfatti del risultato anche se potevamo fare meglio Al ritorno dobbiamo giocare sui loro punti deboli

Mkhitaryan, ha voluto dire la sua dopo il pareggio nella semifinale d’andata di Champions contro il BarcellonaIntervenuto nel corso del postpartita di Barcellona Inter, semifinale d’andata di Champions League terminata sul 3 a 3, il centrocampista dei nerazzurri Henrikh Mkhitaryan ha parlato così. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport.SODDISFAZIONE PER IL risultato E PER LA PARTITA – «Partita molto difficile, abbiamo provato a fare del nostro meglio. Magari in qualche aspetto potevamo fare un po’ meglio ma siamo Soddisfatti del risultato nonostante siamo stati in vantaggio due volte, potevamo tenere il risultato ma questo è il calcio. Abbiamo giocato contro una squadra fortissima che sa creare tantissime occasioni. Speriamo di fare il nostro meglio al ritorno per passare il turno». 🔗 Internews24.com - Mkhitaryan a Sky: «Soddisfatti del risultato anche se potevamo fare meglio. Al ritorno dobbiamo giocare sui loro punti deboli» Il centrocampista dell’Inter, Henrikh, ha voluto dire la sua dopo il pareggio nella semifinale d’andata di Champions contro il BarcellonaIntervenuto nel corso del postpartita di Barcellona Inter, semifinale d’andata di Champions League terminata sul 3 a 3, il centrocampista dei nerazzurri Henrikhha parlato così. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport.SODDISFAZIONE PER ILE PER LA PARTITA – «Partita molto difficile, abbiamo provato adel nostro. Magari in qualche aspettoun po’ma siamodelnonostante siamo stati in vantaggio due volte,tenere ilma questo è il calcio. Abbiamo giocato contro una squadra fortissima che sa creare tantissime occasioni. Speriamo diil nostroalper passare il turno». 🔗 Internews24.com

