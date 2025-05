Mkhitaryan a Inter Tv | Barcellona? Ora vinciamo il ritorno ai tifosi dico una cosa

Mkhitaryan a Inter Tv, ecco le dichiarazioni del centrocampista di Simone Inzaghi dopo Barcellona Inter, le parole Henrik Mkhitaryan ha fatto sentire la sua opinione a Inter Tv. Ai margini di Barcellona Inter infatti, il centrocampista Simone Inzaghi ha commentato il 3-3 maturato nella semifinale d'andata di Champions League. Le parole: Mkhitaryan DOPO Barcellona Inter – «Gol annullato? Molta rabbia e tristezza per quel gol però sono orgoglioso dei miei compagni che hanno fatto una grande partita. Potevamo fare qualcosa meglio, ma siamo stati due volte in vantaggio e abbiamo preso subito gol. Questo è il calcio. Speriamo di non commettere gli stessi errori e di vincere la partita». I tifosi – «Ci aiuteranno tanto come hanno fatto sempre, ci devono dare una mano. Sono il nostro dodicesimo giocatore.

