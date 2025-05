Mister Movie | Zeudi Di Palma da regina del Grande Fratello ora spunta un nuovo amore?

Mister Movie | Grande Fratello, il compleanno di Mattia ed i commenti di Stefania Orlando, Helena Prestes su Zeudi Di Palma - Durante i festeggiamenti per il compleanno di Mattia, un momento di tranquillità si trasforma in un'opportunità per Stefania e Helena di fare chiarezza su alcuni pensieri. Tensioni e incomprensioni: il compleanno di Mattia come sfondo a un confronto tra amici Entrambe si ritrovano nel giardino a parlare, mentre la festa prosegue in sottofondo, e ciò che inizia come una semplice chiacchierata si trasforma presto in un momento di riflessione. 🔗mistermovie.it

Mister Movie | Tensioni e frecciate al Grande Fratello: Javier Martinez contro Zeudi Di Palma - La casa del Grande Fratello è sempre più infuocata, con dinamiche complesse e scontri che tengono alta l'attenzione del pubblico. Nelle ultime ore, al centro della scena troviamo Javier Martinez e Zeudi Di Palma, con un'accesa discussione che ha portato il concorrente argentino a esprimere giudizi piuttosto duri sulla modella napoletana. La miccia che ha acceso lo scontro Tutto è iniziato dopo la diretta di lunedì 21 febbraio, quando Zeudi ha offerto una porzione di lasagna a Helena Prestes. 🔗mistermovie.it

Mister Movie | Grande Fratello, Zeudi Di Palma e la gaffe su Perla Vatiero: le parole che fanno discutere - Durante una conversazione all’interno della Casa del Grande Fratello, Zeudi Di Palma si è resa protagonista di un’uscita che ha immediatamente acceso il dibattito. Parlando di passate edizioni del reality, la concorrente ha fatto un’affermazione su Perla Vatiero, vincitrice dello scorso anno, che ha sollevato polemiche. Grande Fratello, Zeudi Di Palma e il commento su Perla Vatiero che fa discutere Il discorso è nato mentre si commentava la provenienza dei vincitori del programma. 🔗mistermovie.it

Zeudi di Palma: Big Brother-en izar berria eta bere maitasun misterioak - Zeudi di Palma ha saputo conquistare il pubblico del Grande Fratello con la sua personalità travolgente e la sua storia affascinante. Entrata nella casa qualche mese dopo gli altri concorrenti, è rius ... 🔗notizie.it

Zeudi Di Palma e Manuel Bortuzzo, flirt segreto? Spuntano indizi su una presunta relazione - Si infiamma il gossip attorno a Zeudi Di Palma e Manuel Bortuzzo. Una segnalazione diffusa sui social ha riacceso l’attenzione su un presunto flirt tra l’ex Miss Italia e il nuotatore, risalente allo ... 🔗mondotv24.it

Zeudi Di Palma choc: “Non riuscivo ad accettare la mia bisessualità” - Tra le concorrenti che potrebbero vincere vi è Zeudi Di Palma, che ha ottenuto il posto da finalista vincendo al televoto contro Shaila Gatta, Stefania Orlando e Mariavittoria Minghetti alcune ... 🔗msn.com