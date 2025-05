Mister Movie | Xbox Stangata | Aumentano Prezzi Console Accessori e Giochi a 80$

Microsoft annuncia rincari immediati per Series XS e controller. Dal 2025 i Giochi first-party costeranno 80$.

Against the Storm su Xbox Game Pass: L'acclamato City Builder Roguelite sbarca su Console a Giugno! Preparate i controller! Il fenomeno PC Against the Storm arriva finalmente su Xbox Game Pass a giugno, insieme ad altri titoli e all'atteso Xbox Showcase.

Xbox Game Pass Aprile 2025: GTA 5, Oblivion Remastered e Giochi Imperdibili! Scopri i nuovi titoli che hanno reso aprile un mese epico per Xbox Game Pass Ultimate! Da GTA 5 al ritorno di Oblivion, ecco i giochi da non perdere.

Quale sarà la trama del sequel Coco 2? Il tanto atteso sequel di Coco è ufficialmente in fase di sviluppo presso Pixar Animation Studios. Durante la riunione annuale degli azionisti della Walt Disney Company, il CEO Bob Iger ha confermato che Coco 2 è nelle prime fasi di produzione. Sebbene i dettagli siano ancora pochi, Iger ha espresso grande entusiasmo riguardo alla direzione del progetto, dichiarando che il sequel sarà "pieno di umorismo, emozioni e avventura".

